PF faz operação contra autointitulado membro da Al-Qaeda que ameaçou o STF

Ação foi realizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte (foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil) A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (17) mandado de busca e apreensão para apurar os crimes de ameaça e promoção ao terrorismo.









De acordo com nota da PF, o investigado teria manifestado a intenção de explodir "uma grande bomba em nome do grupo criminoso".





A ação foi realizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A apuração tramita na 8ª Vara de Justiça Federal do RN.