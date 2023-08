Helicóptero da Marinha cai durante exercício e mata dois em Góias

438

A aeronave UH-15 Super Cougar, pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, participava de um exercício quando o acidente ocorreu (foto: Marinha do Brasil/Divulgação)

Um helicóptero da Marinha do Brasil caiu nesta terça-feira (8/8), durante a execução de exercícios militares em Formosa (GO). Ao menos dois militares morreram.





A aeronave UH-15 Super Cougar, pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, participava de um exercício quando o acidente ocorreu.









De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave transportava 14 tripulantes. "Não há maiores informações devido à dificuldade de comunicação no local", completou a corporação à reportagem.





A Marinha informou que a "Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido" e disse prestar apoio aos militares e familiares envolvidos no acidente.





AERONAVE DA MARINHA





O helicóptero é um dos utilizados na defesa da Amazônia pela iniciativa Amazônia Azul.





O UH-15 Super Cougar UH225M é um helicóptero multimissão que participa de missões e operações da Marinha, bem como em apoio em desastres naturais e no transporte de urnas eletrônicas "aos mais diversos rincões do país para as eleições", diz a força em sua página oficial.





O helicóptero é utilizado em tarefas associadas ao apoio de operações especiais, operações terrestres de caráter naval, além de atividades benignas e de emprego limitado da força, como evacuação aeromédica, busca e salvamento, transporte aéreo logístico e combate a incêndio.





A aeronave foi a primeira a ter todas as etapas de montagem no país, segundo a Marinha. Sua fabricante é a empresa Helibras, localizada em Itajubá (MG).