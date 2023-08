Influenciador Léo do Coque é detido por agressão a mulher em Maceió

438

Gicely e Léo do Coque são casados (foto: (Reprodução/Instagram @Gicelyrafaelaa))

O influenciador digital conhecido como Léo do Coque foi detido, na noite desta terça-feira (1/8), em um hotel de Maceió, suspeito de agredir a mulher, a também influenciadora Gicely. O casal havia sido convidado para a festa de Carlinhos Maia que ocorre na cidade. Léo do Coque foi enquadrado na Lei Maria da Penha.



O evento, tradicional no mundo dos influenciadores digitais, ocorreu na noite de terça. Sobre a denúncia de agressão, há vídeos que mostram gritos de "socorro" que teriam sido ditos por Gicely. As imagens também retratam vizinhos do quarto que se assustaram com a situação.

No perfil da influenciadora, ela relata que, após ter tido um desentendimento com o marido Léo do Coque e ameaçar que faria a mala para voltar da viagem, ele teria ficado nervoso e começado a "se bater". Neste momento, o influenciador digital teria partido para cima de Gicely e a enforcado.



Os relatos da versão de Gicely sobre o caso constam nos stories da influenciadora. Confira no perfil de Gicely:

Defesa de Léo do Coque

O marido de Gicely também usou as redes sociais para relatar sua versão sobre o caso. Ele negou a acusação tanto de "se bater" como a de tê-la agredido. Segundo o influenciador, detido pela polícia, Gicely o mordeu enquanto gritava e lhe batia.



Confira os relatos de Léo do Coque nos stories do seu perfil no Instagram:







O Correio contatou e aguarda respostas da Polícia Militar de Alagoas para apurar detalhes sobre a denúncia de agressão à mulher, assim como os esclarecimentos das versões dadas pelo casal. A reportagem será atualizada com as informações do órgão.