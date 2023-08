Vídeo: homem ataca jovem e tenta tirar a roupa dela no meio da rua

438

O homem ainda não foi identificado pela polícia (foto: Material cedido ao Correio) Um homem atacou, na tarde desta terça-feira (1°/8), uma jovem que voltava para casa, em Vicente Pires, no Distrito Federal. A vítima, de 18 anos, conseguiu escapar após o homem ter tentado tirar a roupa dela, no meio da rua.





À Polícia Civil, ela contou que estava voltando para casa quando notou o homem na moto a seguindo. Aos agentes, ela também relatou que o homem iria tampar a boca dela, e implorou para que o homem não fizesse nada. Como havia uma pessoa na rua, ela conseguiu se desvencilhar e fugir. Tudo foi registrado por câmeras de segurança.





Para a polícia, a vítima contou que o homem chegou a arranhá-la. Durante todo o ataque, ele não retirou o capacete e não tentou assaltar a vítima. Ao Correio, a mãe da vítima disse estar revoltada com a situação, principalmente pela falta de policiamento na região. O homem está foragido.







Importunação



Na última semana, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) divulgou um levantamento dos seis primeiros meses de 2023. O maior número verificado pelo levantamento foi o de importunação sexual. Apenas neste ano, 356 crimes dessa natureza ocorreram na capital federal, enquanto no ano passado, foram 283. Embora as mulheres apareçam como maioria nas ocorrências (90,1%), as vítimas são de ambos os sexos.





O perfil que predomina entre os autores é de homens (96,9%), sendo as principais faixas etárias de 18 a 30 anos (22,4%); 31 a 40 (18%); e 41 a 50 (20,2%). Das ocorrências, 64% foram identificadas pela polícia. Diferentemente dos últimos indicadores, o local onde esses crimes ocorrem, na maioria das vezes, é dentro do transporte público. Há registros dentro de ônibus, veículo de aplicativo, metrô, avião, transporte irregular e até dentro de escola pública.





Em casos de importunação sexual, a denúncia pode ser feita tanto pela vítima quanto por qualquer pessoa que presenciar o ato criminoso, podendo relatar o caso ao motorista e aos demais passageiros do ônibus, ou ligar para a Polícia Militar, pelo telefone 190. Se a vítima for mulher, pode recorrer também à ajuda da Central de Atendimento à Mulher, pelo 180. O serviço registra e encaminha denúncias aos órgãos competentes.