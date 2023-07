Homem relata tortura praticada por influencer: "Me queimava com maçarico"

438

A Influenciadora Vitória Guarizo Demito foi presa em São Paulo, suspeita do envolvimento em um caso de tortura e roubo (foto: (Reprodução/ Instagram @vitoriaguarizo))

Um homem que diz ter sido vítima da influencer Vitória Guarizo Demito relatou que sofreu queimaduras no corpo e esteve sob ameaça de morte. A mulher teve a prisão convertida em preventiva, na quarta-feira (26/7), por suspeita dos crimes de tortura e roubo de cerca de R$ 40 mil. Além dela, o modelo Gabriel Duarte de Meneses também foi preso.



O homem conheceu Vitória em um aplicativo de relacionamento. Lá, a mulher se apresentava com outro nome e dizia ser vítima de violência doméstica pelo ex-marido. Após ter marcado o encontro com ela, ele se deparou com outros dois homens no apartamento da influencer.



"Depois que eu cheguei lá que ela foi me entreter e foi me levando pra cama. Um puxou pela perna, outro puxou o braço e eu comecei a lutar com eles, e derrubei cortina e tudo, até que meteu a mão na minha garganta e fui ficando asfixiado e falei: ‘perdi, perdi’. Eu ia acabar morrendo", disse o homem em entrevista ao g1 . A vítima não quis ser identificada.

"Quando tomei o soco na cara ela falou assim: ‘olha, não quero uma gota de sangue aqui dentro de casa. Aqui dentro de casa, não’. E o cara falou: ‘pode deixar que esse aqui eu desovo lá fora. Não tem problema, a gente mata ele, põe na caminhonete’. Ficava nessa tortura psicológica o tempo todo", acrescentou o homem.



Ainda segundo ele, os suspeitos o doparam com remédios e o obrigou a passar as senhas bancárias e a desbloquear o celular. O homem afirmou que foi queimado com maçarino e agredido com socos. "Eu tenho marcas assim no braço. Tive queimaduras que ficaram até hoje, que não devem sair. E tornozelo, também. Ameaçando com faca, dando soco, fiquei com roxo na cara", disse.

Prisão

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), policiais civis deflagraram a Operação Vitória para cumprir mandados de busca e apreensão e prisão preventiva contra os dois suspeitos de integrar uma quadrilha que atrai vítimas com anúncios de serviço de acompanhante para roubá-las.



No imóvel onde eles estavam, a polícia apreendeu celulares, computadores, drogas e diversos medicamentos usados para sedar vítimas, além de um carro modelo Jaguar. A defesa da influenciadora destacou que a prisão é temporária por um prazo de 15 dias e que Vitória está colaborando com as investigações, esclarecendo os fatos, confiante de que provará a sua inocência. A defesa de Gabriel não foi localizada. O espaço permanece aberto para manifestação.