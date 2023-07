Polícia prende homem com R$ 33 mil em notas falsas na 'cracolândia'

438

O homem, de 34 anos, estava com um pacote contendo cem notas falsas de R$ 200 no bolso da calça quando foi abordado (foto: Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo)

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira (27) um homem com mais de R$ 33 mil em notas falsas no largo Santa Cecília, no centro de São Paulo.

O homem, de 34 anos, estava com um pacote contendo cem notas falsas de R$ 200 no bolso da calça quando foi abordado próximo a um fluxo de usuários de drogas na cracolândia, segundo a investigação do 6ª Distrito Policial (Cambuci). O restante do dinheiro foi encontrado em um hotel na região, onde o suspeito estava hospedado.

O suspeito disse ter recebido as notas falsas —todas de R$ 200— de um homem e que as entregaria a outra pessoa, segundo o registro de ocorrência. Preso em flagrante por guardar ou introduzir na circulação moeda falsa, com pena de até 12 anos de prisão, ele já tinha antecedentes criminais pelo mesmo crime.

Também foram apreendidos dois celulares, um laptop e um cartão bancário em nome de outra pessoa. A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva. A ação fez parte da "operação resgate em cena aberta para usuários".

Não foi a primeira ação do tipo neste ano na capital paulista. Em abril deste ano, policiais militares prenderam três suspeitos em um bar com R$ 22 mil em notas falsas na zona leste de São Paulo.

Em 2022, mais de 400 mil cédulas falsas foram apreendidas no país, segundo o Banco Central.