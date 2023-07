Motorista abandona ônibus cheio em avenida e vai embora em outro

438

O motorista era da linha 397 (Candelária x Campo Grande), da viação Transportes Campo Grande (foto: (Reprodução redes sociais))

Uma cena diferente aconteceu na noite desta quarta-feira (26/7), na Avenida Brasil, Rio de Janeiro. Um motorista abandonou o ônibus que dirigia na pista, sentido Zona Oeste, e embarcou em outro coletivo. O motorista era da linha 397 (Candelária x Campo Grande), da viação Transportes Campo Grande.

momento foi registrado por um passageiro, que ficou chocado com a situação. O motorista aparece na pista e fazendo sinal para outro veículo. Em seguida, o vídeo mostra o ônibus abandonado, com passageiros dentro e em pé.

"O motorista saiu do ônibus, ele [deu] tchau e pegou outro ônibus. Meu Deus, ele foi embora mesmo e deixou o ônibus aqui", diz a pessoa que gravou o momento.

Segundo relatos, o motorista estaria sendo hostilizado por passageiros, devido ao fato do ônibus estar cheio e ele continuar parando nos pontos seguintes para atender aos demais usuários que aguardavam pela linha.

O Correio entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Ônibus (Rio Ônibus), que disse que a empresa vai apurar o ocorrido e tomar as providências cabíveis. "O Rio Ônibus ressalta que tal conduta não condiz com as instruções dadas aos profissionais do setor, que são constantemente submetidos a treinamentos e cursos de capacitação."