Homem mata um e fere quatro a facadas em bar

Um homem de 27 anos esfaqueou cinco clientes em um bar, em Curitiba, no Paraná, durante a madrugada deste sábado (22). Uma das vítimas, de 48 anos, morreu no local.

Outro homem, de 57 anos, foi levado para o hospital em estado grave. Outras duas vítimas foram atendidas com ferimentos leves e a quinta dispensou atendimento, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência.

O crime ocorreu no bar Distrito 1340, que fica no bairro Campina do Siqueira, por volta de 0h30. O local é frequentado por amantes de rock e de motocicletas.

Segundo testemunhas relataram aos bombeiros, a confusão começou porque o suspeito estava fumando em locais não permitidos dentro do estabelecimento. No momento em que foi repreendido por frequentadores e por um segurança do local, ele teria surtado e passado a esfaquear os demais clientes do bar.

Ele foi contido pelos frequentadores e pela equipe de segurança até a chegada da Polícia Militar e ficou com ferimentos leves.

A PM afirmou que o suspeito estava "em aparente surto".

O homem foi preso e encaminhado para a Central de flagrantes. A Polícia Civil afirmou que está realizando os procedimentos cabíveis e não soube informar se o suspeito apresentou defesa.

O nome do preso não foi divulgado. A reportagem entrou em contato com o estabelecimento, mas os responsáveis responderam que estão em luto.