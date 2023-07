Policial militar participa de racha; assista

438

A PM informou que abriu procedimento de apuração das responsabilidades do policial (foto: Reprodução/Redes sociais) Um policial militar, identificado como Yago Fernando Santos de Sousa, é acusado de participar de um racha na Esplanada dos Ministérios. O acusado gravou a ação e publicou em uma rede social, em 26 de maio de 2021. Fardado, ele aborda um motociclista em um semáforo perto da Catedral de Brasília e sugere a disputa na pista. Em seguida, o outro condutor pergunta se não há problema com o fato dele estar fardado, e ele diz que "não dá nada não".

"Vamos lá, rapaziada. Vamos ver quem é que sai na frente", diz Yago. Quando o sinal fica verde, o PM se posiciona na frente do outro motociclista e brinca novamente ao dizer "chama". Em seguida, ele é ultrapassado pelo outro condutor.

Os dois se cumprimentam com um soco com a mão e Yago diz "valeu, tamo junto" antes de acelerar novamente e atingir 144 km/h na via S1 do Eixo Monumental. No local, a velocidade máxima permitida é de 60 km/h.

Assista a seguir ao vídeo no qual Yago participa do racha.

[DENÚNCIA] O policial militar do DF Yago Fernando, aparece em um vídeo, em um canal que mantém no YouTube, participando de um racha de motocicletas em uma importante via no centro da capital. Os vídeos postados no canal são gravados pelo próprio policial, em um deles, o [1] pic.twitter.com/v375RazqnA — Douglas Protázio (@douglasprotazio) July 19, 2023

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informa que a lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) restringe a divulgação de informações pessoais de condutores a terceiros. A autarquia não tem autorização para divulgar infrações de usuários.

Infrações gravíssimas

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tanto disputar corrida quanto realizar manobras perigosas sem autorização da autoridade de trânsito caracteriza infração gravíssima. A penalidade é multa superior a R$ 2,9 mil, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do veículo. Em caso de reincidência no período de 12 meses, o valor da multa é dobrado.

Quem transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, com velocidade maior que a máxima em mais de 50%, que é o caso em questão, a infração é gravíssima. Há suspensão do direito de dirigir e cobrança de multa de R$ 2,6 mil.

O que diz a Polícia Militar do DF

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informa que tomou conhecimento do fato e que adotou providências para a abertura de procedimento de apuração das responsabilidades do policial.

A PMDF diz que zela pela ética e pelo bom comportamento de seus profissionais. "A corporação não coaduna com desvios de conduta por parte de seus integrantes e todos os fatos são apurados dentro do devido processo legal", finaliza.

Na publicação em um canal de rede social, Yago intitula o vídeo como "De XJ6 intimando a SRAD 750, será que comeu poeira?", e se refere aos modelos das motos. A reportagem tenta contato com Yago Fernando.