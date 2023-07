Brasil registrou mais de 74 mil estupros em 2022, maior número da história

Entre as ocorrências notificadas, 61,4% envolvem crianças e adolescentes até 13 anos. Já vítimas com menos de 14 anos, o que é considerado estupro de vulneravel, somam 75,8%, o equivalnte a 56.820 pessoas

O levantamento mostrou ainda que todos os indicadores de violência contra a mulher tiveram uma piora. Feminicídios aumentaram em 6,1% de 2021 a 2022 e as tentativas subiram 16,9% em relação à pesquisa do ano anterior.

Em 2022, as mulheres buscaram mais as delegacias para denunciar lesão corporal por misoginia ou violência doméstica, com mais de 245 mil ocorrências, 2,9% a mais que em 2021. Mais 613 mil mulheres no país registraram queixas contra ameaças, um crescimento de 7,2%.