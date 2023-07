Homem com saco de lixo na cabeça assalta santuário em Pernambuco

438

Um homem invadiu um santuário em Olinda, no Grande Recife, na última sexta (14) com o rosto coberto por um saco plástico. Imagens de câmeras revelam que o homem circulou pela área aberta do santuário Mãe Rainha durante 45 minutos. Ele tenta entrar no templo religioso, mas não teve sucesso.

A ação mostra que o suspeito estava usando o saco plástico durante todo o tempo. Pela manhã, foi possível identificar que três totens de alumínio e uma placa de bronze foram levados. Em nota, a Polícia Civil afirmou que um boletim de ocorrência foi registrado no dia 15 de julho.

O caso é investigado pela Delegacia do Varadouro, em Olinda, e ninguém tinha sido preso até a manhã desta terça-feira (18). O UOL buscou a Arquidiocese de Olinda e Recife para saber se o órgão tem posicionamento sobre o caso de violência no templo e aguarda retorno sobre o assunto.