Após ser dado como morto, MC PH da Realidade faz publicação nas redes

Depois da mãe, Carla Ramos, e o DJ Márcio Fantasia terem confirmado a morte do MC PH da Realidade, o funkeiro apareceu para contar que tudo não passava de um mal entendido. O cantor estava na comunidade Sapinhatuba III, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, quando ocorreu um tiroteio entre policiais e traficantes que deixou um homem morto.

A mãe do cantor chegou a fazer um story dizendo que estava no hospital para fazer o reconhecimento do corpo. Mas, chegando lá, viu que não era o filho. “Minha mãe foi buscar meu corpo e encontrou o filho vivo”, disse PH no story.

Segundo o cantor, ele estava jogando bola quando começou o tiroteio e se escondeu na mata para se proteger. Em seguida, o funkeiro fez uma publicidade de um site de apostas.

Ele também fez uma publicação dizendo que vai esclarecer toda a história. “Nessa manhã fui dado como morto pela mídia, falaram que eu era bandido, que tava traficando e eu só fui atrás do meu. Minha mãe foi me buscar como morto está saindo comigo vivo. Inimigo perdeu mais uma vez”, escreveu, ao anunciar uma entrevista ao SBT.

Pouco antes, o DJ Márcio Fantasia fez diversas publicações falando que o anúncio da morte tinha sido um engano. Ele chegou a compartilhar parte da conversa que teve com Carla. “Foi engano dos policiais, dos médicos, do hospital. O corpo que estava lá, não deixou a gente ver, não era o meu filho, o meu filho está vivo. Foi engano”, disse a mãe.

MC PH da Realidade reapareceu após ter causado comoção nas redes (foto: Reprodução / Instagram)

Carla apagou a publicação em que pedia doações para as despesas do sepultamento e translado do corpo para Realengo, no Rio de Janeiro. Ela afirmou que irá devolver todos os pix de volta.