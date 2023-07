Vereadora de Florianópolis propõe feriado em homenagem ao Batman

438

Vereadora propõe feriado em homenagem ao Batman (foto: Jonathan Olley/Warner Bros)

Uma vereadora de Florianópolis (SC), do Partido Liberal (PL), apresentou um projeto de lei inusitado nesSa terça-feira (11/7). Mayanne Mattos sugeriu à Câmara Municipal a criação do feriado do Dia do Batman.





Ainda na justificativa, a vereadora, companheira de partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, destaca os méritos do personagem, que não tem super poderes, mas luta contra o crime utilizando "uma enorme coleção de equipamentos avançados, veículos extraordinários, cérebro privilegiado e técnicas de combate corpo a corpo”. “Por 80 anos, Batman ganhou muita popularidade como um personagem que reflete a justiça e se destaca na segurança pública”, declarou a vereadora.