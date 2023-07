Fome no Brasil: país tem 21 milhões de pessoas sem comida, diz relatório

438

Cerca de 21,1 milhões de brasileiros se encontravam em situação de insegurança alimentar grave no ano passado (foto: Marcello Casal/Agência Brasil) Segundo o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2023 (State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI), divulgado nesta quarta-feira (12/7) pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 21,1 milhões de brasileiros se encontravam em situação de insegurança alimentar grave no ano passado, o que representa quase 10% de toda a população brasileira.

Para a FAO, os principais fatores que influenciaram nesse aumento expressivo da fome, tanto no Brasil, quanto no mundo, foram a pandemia de Covid-19 e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia. Ambos os eventos ainda causam problemas na produção e no abastecimento de alimentos em diversos países.

“Em um mundo de abundância, ninguém pode passar fome. E ninguém pode sofrer a crueldade da desnutrição. Mas esses dados da pesquisa ‘The State of Food Security and Nutrition’, desenham uma imagem dura da nossa realidade”, afirmou, mais cedo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, durante a apresentação do relatório em Roma.

Ainda de acordo com o estudo, 10,1 milhões de pessoas sofriam por desnutrição no Brasil, o que representa 4,7% de toda a população do país. Em relação à América Latina, o Brasil possuiu mais da metade de todos os casos de crianças abaixo de 5 anos afetadas pela desnutrição. Dos 700 mil casos registrados, 500 mil ocorreram em solo brasileiro.

*Estagiário sob a supervisão de Renato Souza