'Funk de luto': redes lamentam morte de MC PH da Realidade

MC PH da Realidade fazia diversas músicas em incentivo aos jovens da favela (foto: Reprodução / Instagram / @mcphdarealidade)

Fãs do MC PH da Realidade usam as redes sociais para lamentar a morte do funkeiro nesta quarta-feira (12/7). Pedro Henrique foi morto a tiros durante a noite de terça-feira, na comunidade Sapinhatuba III, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

O cantor, que ficou famoso com músicas sobre a realidade das favelas, foi atingido durante um tiroteio entre policiais e traficantes. De acordo com o jornal ‘São Gonçalo RJ’, os militares faziam o policiamento dos arredores da comunidade quando avistaram “um grupo de homens em atitude suspeita”.

Ainda segundo a publicação, os suspeitos começaram o confronto com os policiais. MC PH da Realidade chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas morreu no local. A PM disse que instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias do fato.

Os fãs de MC PH estão em choque com a morte do cantor e levantaram a tag ‘Funk de luto’. “Preto favelado mais uma vítima do Estado, vão falar que o menor era bandido. Um abraço apertado nessa mãe nesse momento”, lamentou um perfil no Twitter.

“MC PH era muito querido. Deus o tenha em um bom lugar”, desejou outro. “PH era monstro, quebrava tudo nas festa esse cara, era viciado nas músicas dele”, contou um fã.

Família pede ajuda

Após a confirmação da morte do MC, familiares iniciaram uma vaquinha virtual para arrecadarem dinheiro para transferir o corpo de Angra dos Reis para Realengo, no Rio de Janeiro, além dos gastos com o sepultamento. As doações podem ser enviadas via PIX, para o celular 21972284862.

A mãe de PH, Carla Ramos, fez um desabafo nas redes sociais, pedindo para que parassem as ligações para seu telefone. “Eu gostaria que as pessoas respeitassem esse meu momento e não ficassem ligando para meu celular perguntando de show quando vocês já sabem que meu filho está morto. Quem me conhece sabe a mãe que eu fui para o meu filho. Eu estou aqui no hospital para liberar o corpo do meu filho. Eu estou dilacerada”, disse.