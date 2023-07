FAB localiza escombros de avião e confirma três mortes

438

FAB usou o avião SC-105 Amazonas e helicóptero H-60 Black Hawk para as buscas (foto: Reprodução/Twitter)

A Força Aérea Brasileira (FAB) encontrou, nesta sexta-feira (7/7), o monomotor que estava desaparecido desde a última segunda-feira (3/7) no Paraná. A aeronave desapareceu do radar na Serra do Mar e foi encontrada próxima ao litoral paranaense.

Três pessoas estavam no avião de matrícula PT-JZC: o piloto Jonas Borges Julião e dois assessores da Casa Civil do Governo do Paraná, Felipe Furquim e Heitor Guilherme Genowei. Eles haviam decolado em Umuarama com destino a Paranaguá, no litoral, às 7h de segunda.

Em nota, o governador Ratinho Júnior (PSD) confirmou as mortes das três pessoas. "Depois de cinco dias de intensa busca e muita esperança, é com imenso pesar que comunico que três corpos foram encontrados nesta tarde na Serra do Mar", diz texto publicado no site do governo estadual.

"Nesse trágico acidente aeronáutico perdi amigos que acreditavam arduamente na nossa gestão. Deixo toda a minha solidariedade às famílias nesse momento de intensa dor", afirma.

Além da Força Aérea, participaram das buscas integrantes do Corpo de Bombeiros e Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar no Paraná (BMPOA).

Só a equipe comandada pelo Corpo de Bombeiros reuniu 50 pessoas, entre bombeiros militares e voluntários, que realizaram as buscas por terra. Também foram utilizados drones militares.

A FAB usou o avião SC-105 Amazonas e helicóptero H-60 Black Hawk para as buscas.

Furquim, antes do cargo na Casa Civil, foi diretor do Instituto Água e Terra em Umuarama, de 2019 a 2022, e diretor-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, em 2022. Genowei, além de assessor, tinha um posto de combustíveis em Umuarama.



Conforme o Governo do Paraná, os servidores estavam em deslocamento para uma agenda de trabalho em Paranaguá. Eles avaliariam a possibilidade de navios de turismo atracarem no litoral paranaense.

O avião desapareceu dos radares de controle de tráfego aéreo às 10h14 da última segunda-feira. O último contato com a aeronave foi às 10h, com o aeroporto de Ponta Grossa. Conforme o BPMOA do Paraná, não houve pedido de socorro emitido pela aeronave.

As buscas começaram na tarde de segunda-feira, mas foram dificultadas pela baixa visibilidade do solo na região. O entorno da Serra da Prata, onde foram concentrados os trabalhos, é uma região de mata atlântica densa. No dia do desaparecimento, a visibilidade também estava comprometida em razão da neblina.