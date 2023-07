438

%uD83D%uDEA8 Momento exato do desabamento de um prédio no Paulista, no Grande Recife



Há várias pessoas soterradas. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local tentando fazer os resgates. pic.twitter.com/fARHfcTal2 %u2014 Racreche Arrependida (@racreche) July 7, 2023 Um prédio desabou na manhã desta sexta-feira (7/7) em Paulista, cidade da Grande Recife, Pernambuco. O momento foi capturado por um câmera de segurança da rua.









O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no prédio, localizado no bairro Janga. Uma vítima já foi retirada com vida e o resgate continua. A Defesa Civil de Pernambuco também atua na ocorrênci.





Nas redes sociais, moradores locais relatam que a edificação fazia parte de um conjunto de prédios já condenados pelas autoridades, mas estavam ocupados por pessoas sem-teto.

Morador mostrando como ficou o prédio que desabou no janga em Paulista. Relatos de pode haver muitas pessoas sob os escombros! MEUDEUS!!!!! pic.twitter.com/51ChKklC2u %u2014 Will Lins (@will_lins) July 7, 2023





A chuva vem atingindo muita a região de Recife, o que levou a Prefeitura da cidade entrou em estado de alerta nesta sexta. No vídeo que está circulando nas redes sociais, é possível ver que chovia no momento do desabamento.