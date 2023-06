Brasil registra primeira morte humana do ano por gripe suína

438

Mulher morre ao contrair gripe suína (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Uma mulher de 42 anos morreu após contrair o vírus da gripe suína (H1N1) na cidade de Toledo, no Paraná. Como ela pegou vírus ainda é um mistério para os agentes da saúde, visto que a cepa se espalhou apenas entre porcos - animais com os quais ela não tinha contato direto.





Segundo a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), a vítima convivia com duas pessoas que trabalhavam em uma fazenda de suínos. Contudo, os dois trabalhadores não apresentaram nenhum sintoma e testaram negativo para influenza.









A Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia como baixo o risco de transmissão comunitária. Até o momento da reportagem, ainda não foram registrados casos de transmissão entre pessoas da gripe suína.

Gripe aviária e gripe suína

Em nota, a Fiocruz ressaltou que a gripe suína, causa da morte da mulher de 42 anos, é diferente da gripe aviária, que esteve em alta nos últimos dias após descobertas de novos focos e casos da doença

A gripe aviária (H5N1) atinge predominantemente as aves e até o momento não há registro de casos em humanos no Brasil





O vírus H1N1, que pode infectar porcos, quando passado para humanos é chamado de A(H1N1)v, pois se torna uma variante. Essa morte é o primeiro caso registrado em 2023 dessa cepa da Influenza no Brasil. No Paraná, é a terceira morte por gripe suína, as demais aconteceram em 2021 e 2022.





Não há vacina para infecção por Influenza A(H1N1)v. De acordo com a OMS, a vacina contra a gripe sazonal, administrada anualmente, é capaz de reduzir o adoecimento a partir de infecções pelos vírus da gripe humana e variantes.