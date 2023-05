Saiba para onde se destina o óleo de cozinha da rede Mc Donald's

É estimado que um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água potável, com isso em mente, a franquia tem estratégias de reciclagem do material (foto: Divulgação / McDonald's)

Nesta semana, comemora-se o dia da reciclagem, que foi na quarta-feira (17/5). A Arcos Dourados, operadora da rede de restaurantes Mc Donald’s no Brasil, diz destinar 100% do óleo de cozinha utilizado nas unidades para a reciclagem. Dentre a destinação do material são destacados os produtos de limpeza e combustível.