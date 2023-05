Casal que estava com bebê desaparecido tem prisão preventiva decretada

Polícia Militar de São Paulo encontrou a criança nessa segunda-feira (8/5) (foto: Arquivo EM)

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decretou, na terça-feira (09/05), durante audiência de custódia, a prisão preventiva de Marcelo Valverde Valezi, de 52 anos, e de Roberta Porfirio de Sousa Santos, 41. O casal foi preso no Tatuapé, na zona leste da capital paulista, na segunda-feira, dentro de um carro com uma criança de dois anos, que havia desaparecido há mais de uma semana em Santa Catarina.

O bebê foi localizado pela Polícia Militar (PM) de São Paulo com Marcelo e Roberta, que foram presos em flagrante por tráfico de pessoas. "Em audiência de custódia, eles tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva", disse o TJ-SP.

A criança tinha sido vista pela última vez em 30 de abril, em Florianópolis. No dia 5 de maio, um boletim de ocorrência foi registrado pela família do menor. Desde então, a polícia catarinense apura o caso.

Conforme a investigação, os agentes chegaram até os suspeitos após serem informados, pelo setor de inteligência da polícia, que um carro envolvido em ação criminosa estava circulando pela região do Tatuapé. O carro, um Hyundai Creta branco, foi localizado com auxílio do sistema de monitoramento Detecta na Avenida Conselheiro Carrão.

A PM passou a acompanhá-lo de longe e realizou a abordagem no Tatuapé. Não houve perseguição. No volante, estava Marcelo. No banco de trás, Roberta e o bebê, acomodado em uma cadeira apropriada para a idade.

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga como a mulher teria pegado o bebê em São José, na região metropolitana de Florianópolis, e levado para São Paulo. A participação do homem, suspeito de fazer a intermediação do contato entre ela e a mãe da criança, também está sendo apurada.

"Quando os vidros se abaixaram, e nós localizamos o casal e a criança, tomamos todos os cuidados para não assustar o bebê. Até achei que podia ser algum engano", disse o sargento Márcio Roberto dos Santos, que participou da abordagem ao casal.