Casal de empresários brasileiros é encontrado morto em apartamento nos EUA

Os dois foram encontrados mortos dentro de um apartamento em São Francisco (foto: Reprodução ) Um casal de empresários de Brasília, que estava a passeio nos Estados Unidos, foi encontrado morto dentro de um apartamento, na segunda-feira (8/5), na cidade de São Francisco. A polícia investiga o que causou a morte de José Claudionor da Cruz, de 29 anos, e Andressa Pereira, de 26, já que não havia ferimentos nos corpos e o apartamento não apresentava sinais de arrombamento.













Segundo Kaio, Andressa e Claudionor estavam morando em um apartamento de aluguel. A prima de Andressa pediu que a proprietária usasse a chave reserva para entrar no apartamento, e lá dentro foram encontrados os corpos. Os dois estavam no quarto, Claudionor deitado no chão e Andressa em cima da cama.





Em resposta ao Correio, o Departamento de Polícia de São Francisco informou que os agentes encontraram os corpos no apartamento por volta das 7h13 da última segunda-feira (8/5). Uma equipe médica esteve no local, mas José e Andressa foram declarados mortos. "O médico legista compareceu ao local e assumiu a investigação que determinará a causa da morte", esclareceu. "Nossa investigação procura sinais ou evidências do crime que não foram encontrados no momento da investigação preliminar", informou.





Uma das suspeitas levantadas pela família é que eles tenham morridos asfixiados após um vazamento de gás. No último fim de semana, a mínima registrada em São Francisco foi de 12ºC.