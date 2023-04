Tiroteio entre assaltantes e policiais resulta em quatro mortos no DF

Os policiais estiveram vistoriando o local onde os criminosos planejavam assalto em pedágio (foto: Divulgação/Polícia Militar de Goiás)



Quatro integrantes de uma organização criminosa que planejava assaltar uma praça de pedágio em Cristalina-GO morreram em tiroteio com a Polícia Militar e três ficaram feridos e foram socorridos. O confronto com policiais militares de Goiás e do Distrito Federal aconteceu nesta terça-feira (25/4), em uma chácara do Novo Gama, no Entorno do DF. Quatro integrantes de uma organização criminosa que planejava assaltar uma praça de pedágio em Cristalina-GO morreram em tiroteio com a Polícia Militar e três ficaram feridos e foram socorridos. O confronto com policiais militares de Goiás e do Distrito Federal aconteceu nesta terça-feira (25/4), em uma chácara do Novo Gama, no Entorno do DF.





O serviço de Inteligência do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam) da Polícia Militar de Goiás e o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do DF receberam a informação sobre o pano de assalto à praça de pedágio do município.

Leia: Tiroteio na Savassi assusta moradores e mobiliza policiais em BH

Em seguida, as equipes policiais foram até a chácara com apoio de helicóptero. No local, foram recebidas com vários tiros. Os policiais revidaram o tiroteio. Quatro veículos roubados foram recuperados na ação. Os policiais também apreenderam quatro revólveres de calibre 38mm, duas pistolas de calibre 9mm, uma pistola de calibre 380 e quatro armas longas. Uma grande quantidade de explosivos também foi detonada. Diversos objetos que seriam utilizados na ação criminosa, como luvas, máscaras, miguelito e alabancas, também foram apreendidos.