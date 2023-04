Aniversário de Brasília: confira as atrações da festa na cidade

Capital federal completa 63 anos nesta sexta-feira (21/4) com festa após três anos marcados por pandemia (foto: REUTERS/Ueslei Marcelino)



A capital do Brasil celebra hoje 63 anos de memórias. Para o Correio Braziliense a data tem dupla importância. Porque o jornal nasceu com a cidade e acompanhou de perto todo os progressos e mudanças ocorridas no planalto central. E para um dia especial, o Distrito Federal está repleto de programações para todas as idades e gostos.









O evento também tem apresentações culturais gratuitas, no mesmo local da largada, para animar os participantes, curiosos e os que esperam alguém concluir a corrida. Na saída dos atletas, o Batukenjé dá a primeira injeção de energia com ritmos afro-brasileiros embalados pelo grupo percussivo. Também marcam presença, as 13 crianças da banda Musicando no Cerrado, pequenos talentos da música clássica. Entre 10h30 e 11h, começam as premiações dos primeiros competidores a cruzar a linha de chegada, dos percursos de menor extensão. Logo em seguida, o tradicional Bloco Eduardo e Mônica homenageia o rock de Brasília, um patrimônio da cidade.





Na Torre de TV, as festividades do aniversário estarão a todo o vapor durante todo o final de semana. O palco montado no local recebe várias atividades culturais e shows. Maiara e Maraísa, Joelma, Fundo de Quintal e a Orquestra Teatro Nacional são algumas das atrações para o aniversário da capital federal. O evento começa hoje e vai até o domingo (23/04). Além dos espetáculos musicais, haverá uma série de atividades infantis, como brinquedos infláveis, pinturas de rosto, cosplay e apresentações teatrais com a Cia Teatral Neia e Nando. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.





A comemoração é um momento marcante para os brasilienses, que precisaram esperar três anos, por conta da pandemia, por uma grande celebração do aniversário da cidade. Mas as comemorações em torno da data começaram já no início do mês, com as atividades do Abril Indígena, que serão realizadas até dia 25 no Memorial dos Povos Indígenas (MPI). A programação inclui oficinas, contação de histórias para crianças, debates e feira de artesanato, reunindo a riqueza cultural de diversas das etnias espalhadas pelo Brasil.





Já no Espaço Cultural Renato Russo (ECRR), a festividade dura a semana inteira, com atrações artísticas, exibição de filmes, concerto sinfônico, atividades infantis, feira cultural, exposições e até baile de aniversário, além de homenagem ao jornalista, escritor, poeta e agitador das artes de Brasília, TT Catalão. Os eventos ocorrem até domingo.





Confira a programação completa:





21/04 – Hoje

7h - Maratona Brasília

10h à 18h – Atividades infantis da cidade KIDS

10h – Mágico Tio André

11h -Teatro Neia e Nando

12h – Contação de História Nyedja Gennari

16h – Maiara e Maraisa

18h – Enzo e Rafael

19h – Melão

20h – Fim do evento









22/04 – Amanhã

10h às 18h – Atividades infantis da cidade KIDS

10h – Mágico tio André

11h – Teatro Neia e Nando

14h – Contação de história Nyedja Gennari

16h – Nego Rainner

18h – Joelma

20h – Fim do evento





23/04 – Domingo

10h às 18h – Atividades infantis da cidade KIDS

10h – Mágico Tio André

11h – Teatro Neia e Nando

12h – Contação de história Nyedja Gennari

14h – Fundo de Quintal

18h – Orquestra Teatro Nacional

20h – Fim do evento