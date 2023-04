Curso de tiro para crianças é suspenso após recomendação do MP

Imagens de crianças durante uma aula de tiro desportivo, que aconteceu em 1º de abril em Jataí (GO), viralizaram nas redes sociais (foto: Reprodução) O Clube de Caça e Tiro Hunter, no município de Jataí, em Goiás, suspendeu o curso de tiro voltado para crianças, informou nesta segunda-feira (17/4) o Ministério Público de Goiás. Para a promotora de Justiça Patrícia Almeida Galvão Costa de Assis, titular da 7ª Promotoria de Justiça da cidade, “cursos desta natureza contrariam o princípio da proteção integral aos direitos das crianças e dos adolescentes e ao seu desenvolvimento saudável”.





Em sessão de terapia, homem confessa ter matado o vizinho Mesmo assim, para a titular da 7ª Promotoria de Justiça, a prática pode prejudicar a integridade psíquica das crianças, pois elas ainda “não possuem maturidade para tal manuseio”. Além disso, conforme pontua a promotoria, “a prática de tiro desportivo somente é permitida aos maiores de 14 anos e menores de 18 mediante autorização judicial, após a análise e cumprimento de uma série de requisitos previstos em decreto federal”.

Por fim, O MP pontua “que o cenário vivenciado pelo país nas últimas semanas, com o crescente número de ataques e de ameaças a instituições de ensino em todo o Brasil, torna ainda mais preocupante o contato de crianças com armas de fogo ou simulacros”.

Nas redes sociais, o clube confirmou o cancelamento do curso e disse que a decisão foi tomada em atendimento ao pedido do Ministério Público. “Pensando no bem-estar de todos os envolvidos no projeto e em seguir as recomendações do MP, todas as postagens do projeto foram retiradas das redes sociais”.