Em sessão de terapia, homem confessa ter matado o vizinho

Motivação do assassinato ainda não foi informada, mas o homem teria dito que sempre teve vontade de matar alguém (foto: PCSP / Divulgação) A Polícia Civil encontrou o corpo de um homem enterrado em uma cova rasa, no quintal de uma casa no Bairro Ubatumirim, em Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo, na última quinta-feira (13/4). O corpo foi localizado depois que um homem, de 27 anos, confessou em uma sessão de terapia ter matado o vizinho .

De acordo com o suspeito, o crime teria acontecido no final de março. A motivação do assassinato ainda não foi informada. No entanto, o homem teria dito que sempre teve vontade de matar alguém.









O homem está sendo investigado por homicídio. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, onde será periciado.