Mulher morre atropelada por viatura da PM do DF

Viatura da PM do DF (foto: CBMDF/Divulgação)





Uma mulher de 22 anos morreu após ser atropelada por uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na madrugada deste domingo (16/4), na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB).O acidente fatal ocorreu na altura da Área de Desenvolvimento Econômico (SH Arniqueiras) e o Riacho Fundo I, por volta das 3h.





O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu o chamado e, ao chegar no local do acidente, encontrou a mulher muito ferida e sem sinais vitais. A morte foi declarada ainda no local e a cena ficou sob os cuidados da Polícia Civil que investiga o caso.