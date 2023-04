Incêndio em abrigo no Recife mata quatro pessoas e deixa outras 15 feridas

19 pessoas estavam no local no momento do incêndio (foto: Reprodução/Google Street View)



Um incêndio atingiu uma instituição que abriga crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e matou quatro pessoas — sendo três crianças e um adulto. Além disso, outras 15 ficaram feridas. As chamas atingiram o Lar Paulo de Tarso, localizado na Zona Sul do Recife, em Pernambuco, na madrugada desta sexta-feira (14/4). Ao todo, 19 pessoas estavam no local no momento do incêndio.









Ainda não se sabe o que teria causado as chamas. Uma perícia será realizada no local. O Correio tentou com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco para saber mais informações sobre o acidente, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.

Nas redes sociais, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), prestou solidariedade aos familiares das vítimas. "O momento é de dor e de solidariedade. Desde cedo, nossas equipes, num trabalho integrado de várias secretarias, coordenam o suporte às vítimas do incêndio ocorrido no Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep", disse o prefeito.





O deputado federal Carlos Veras (PE-PT) também comentou sobre o incêndio. "Com imensa tristeza, recebi a notícia sobre o incêndio no abrigo para crianças em situação de risco social Lar Paulo de Tarso, no Recife, com mortos e feridos. Nossa solidariedade às famílias das vítimas. Esperamos que os socorridos se recuperem brevemente", escreveu o parlamentar no Twitter.