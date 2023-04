Notre-Dame instala a base de sua icônica agulha no quarto aniversário do incêndio

A catedral de Notre-Dame recupera neste sábado (15), no quarto aniversário de seu incêndio, a base de madeira de sua famosa agulha que coroa o telhado do templo.



O presidente francês, Emmanuel Macron, visita nesta sexta-feira (14) as obras do templo por ocasião desse aniversário.



A base, uma estrutura de 80 toneladas, é o elemento central sobre o qual repousa a torre de 96 metros, originalmente erguida no século XIX pelo arquiteto Viollet-Le-Duc, que foi o grande reconstrutor da catedral.



As obras faraônicas de restauração avançam em um ritmo bom, mas Notre-Dame não estará pronta para os Jogos Olímpicos de Paris, no verão de 2024.



Os técnicos estão concluindo a limpeza dos cerca de 42.000 m2 de paredes, ornamentos e abóbadas.



O grande órgão, intacto, mas coberto de cinzas de chumbo, foi desmontado e seus 8.000 tubos estão sendo reinstalados um a um.



A investigação judicial sobre a origem do incêndio ainda está aberta, assim como outra sobre a contaminação causada pela fundição do chumbo.