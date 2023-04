Ciclone bomba ou extratropical: veja qual fenômeno que atinge Sul do país

Rio de Janeiro, São Paulo e Minas podem ser atingidas por tempestades de 20mm a 60mm (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press- 14/11/2019) Um ciclone extratropical está influenciando a mudança de temperatura em algumas regiões brasileiras neste sábado (1°/4). No Sul do país, há um alerta de ventania e bastante frio, enquanto regiões do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas podem ser atingidas por tempestades de 20mm a 60mm.









Embora não tenha essa designação, a mudança na atmosfera é efetiva e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alertas de chuva, ventania e queda de temperatura para o Sudeste e Sul do Brasil neste fim de semana. Entretanto, não há indícios de anormalidades e o Instituto também informou que não identificou nenhum ciclone bomba.





De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, o fenômeno que se formou na costa Sul já está se afastando e não deve agir dentro do país. "Ciclone bomba é pela rapidez com que ele se organiza, não pelos possíveis grandes efeitos", completa.

Previsão do tempo

Em Minas Gerais, há chance de pancadas de chuva nas regiões Sul, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Oeste e Central. BH tem alerta de chuva até a manhã deste domingo (2/4) e diminuição da temperatura máxima ao longo da semana.





Já em São Paulo e Rio de Janeiro, o dia é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.





No Rio Grande do Sul, a previsão é de muitas nuvens, com fortes ventos nas áreas costeiras, além de baixas temperaturas que podem chegar a 3°C.