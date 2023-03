Três regiões de Minas podem ser afetadas por ciclone-bomba; saiba quais

Há também a possibilidade de queda de granizo para essas regiões do estado (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



As regiões Sul, Zona da Mata e parte da região Central de Minas Gerais poderão ser atingidas pelo ciclone-bomba. O fenômeno meteorológico vem se formando no litoral Sul e avança rapidamente para a região Sudeste, de acordo com informações do ClimaTempo.





Devido ao forte agrupamento da umidade do ar das extremidades para o centro do ciclone, o meteorologista do ClimaTempo, Ruibran dos Reis salienta para a formação de nuvens que podem resultar em fortes tempestades e até mesmo, queda de granizo para essas regiões de Minas.













Leia também: Outono será de temperaturas amenas e queda no volume de chuva É importante ressaltar que o Instituto Nacional de Meteorologia está com um alerta de tempestade, que é válido até sábado (1), para mais de 100 cidades mineiras.





O que é o ciclone bomba?





De acordo com o ClimaTempo, o ciclone-bomba é um fenômeno meteorológico que se caracteriza por um ciclone extratropical intenso. Ele tem esse nome por conta de uma rápida queda de pressão atmosférica da extremidade para o centro do ciclone, causando um "efeito bomba".





Sobre a veloz queda de pressão, Ruibran ressalta que a tendência é de que o ciclone reúna a umidade do ar de fora para dentro e suba para a atmosfera. Com isso, há a formação de nuvens que podem causar chuvas. Espera-se que esse ciclone se afaste do continente ao longo do fim de semana.