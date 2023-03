Polícia mata um dos criminosos mais procurados do país

Leo 41 era um dos chefes do CV e estava escondido no Rio (foto: Reprodução)

A polícia matou nesta quinta-feira (23/3) 11 suspeitos em uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Um dos criminosos mais procurados do país está entre os mortos. Leonardo Costa Araújo, o Leo 41, estava envolvido no confronto, segundo a polícia. O suspeito de 36 anos não resistiu aos ferimentos.





Ele era um dos chefes do CV e estava escondido no Rio. Leo 41 era suspeito de ligação com a onda de assassinatos de policiais no Pará em 2021. Escondido no Rio, ele está uma lista dos criminosos mais procurados do país, que ainda será atualizada.



Helicópteros e blindados deram apoio à ação. Entre os alvos, também havia outros criminosos que fugiram do Pará para se esconder no Rio.



Ainda não há informações sobre a identificação das outras pessoas mortas. A ação foi feita em conjunto pela Polícia Civil do Rio, pelo Bope e por agentes das forças de segurança no Pará.



Segundo a polícia, os criminosos eram suspeitos de envolvimento no roubo a um shopping center na Barra, em junho de 2022. Na ocasião, um segurança foi baleado e morto.



"Ao chegarem na localidade, os policiais foram atacados pelos criminosos e houve intensa troca de tiros", declarou a Polícia Civil do Rio em nota.



O que se sabe sobre Leo 41



Ele estava na lista de procurados do Rio. O portal dos procurados do Disque Denúncia incluiu Leo 41 na sua lista em maio de 2022. Ele também estava sendo procurado pela Polícia Federal.



Aliados de Leo 41 também estavam na lista. O Disque Denúncia também incluiu na lista Anderson Souza Santos, 31, e David Palheta Pinheiro, 30.



Escondidos na Vila Cruzeiro. Segundo o serviço, eles estavam escondidos na Vila Cruzeiro, área de domínio do CV na zona norte do Rio de Janeiro.

Na mira de operação anterior. Naquela época, o grupo chefiado por Leo 41 foi alvo de uma ação policial na Vila Cruzeiro, que deixou mais de 20 mortos.