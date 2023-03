Assaltantes invadem hotel e roubam carros avaliados em R$ 1 milhão

Um suspeito foi preso, outros dois ainda são procurados (foto: Transamerica Hospitality Group/Reprodução)









Entre os pertences dos funcionários está um celular que foi rastreado pela Polícia Militar que encontraram um suspeito, de 30 anos, em um bar no bairro do Campo Limpo. Com o homem os militares encontraram outros telefones, a chave de uma motocicleta e a chave do Maserati, que foi encontrado na estrada de Itapecerica.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP), o suspeito foi reconhecido como um dos assaltantes e permaneceu detido à disposição da justiça. Ele já era procurado por uma condenação por roubo.





Posteriormente, o Volkswagen Tiguan também foi encontrado abandonado no bairro Jardim São Luís.





O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do hotel, mas até o fechamento da matéria não houve retorno.





Quatro homens invadiram o Hotel Transamérica Berrini, na zona Sul de São Paulo, e roubaram três carros de luxo e pertences de alguns funcionários da unidade, na noite dessa segunda-feira (20/3). Juntos, os veículos são avaliados em um valor próximo de R$ 1 milhão.