Como agia o piloto de barco que abusava de crianças a bordo

Audacioso e dissimulado, o piloto de barco preso supostamente por abusar de crianças durante passeios no Lago Paranoá agia na surdina e de maneira pervertida, afirmam os policiais que investigam o caso.





Jacson dos Anjos de Oliveira, de 22 anos, trabalhava como condutor de uma embarcação no Pontão do Lago Sul, um dos locais de lazer mais frequentes da capital da República, por onde passam, em média, 600 mil pessoas por mês.









Jacson começou a ser investigado depois de um menino de 4 anos relatar à avó que teve os órgãos genitais tocados pelo piloto.





A criança estava em companhia dos pais e do avô no Pontão do Lago Sul, no sábado, e a família decidiu pagar por um passeio de barco. Essa atividade é frequente no local e atrai muitos turistas.





Os funcionários costumam se posicionar em pontos estratégicos e convidam os visitantes para conhecer o Lago Paranoá em uma excursão que dura cerca de 30 minutos. Foi o caso dessa família.





O Correio viu o vídeo gravado pela mãe da criança, em que mostra o menino sentado no colo do piloto. Em alguns momentos, quase que imperceptível, Jacson alisa as pernas do garoto. A polícia acredita que o abuso ocorreu após a gravação.





"Durante o passeio, a criança pediu ao homem para pilotar o barco e sentou no colo do suspeito. Nesse contexto, o autor passou a pegar nas genitais da criança", afirmou o delegado-adjunto da 10ª DP, Maurício Iacozzilli.









Leia também: PF faz operação contra abuso sexual infanto juvenil, na Grande BH No vídeo, dá para notar que a mão direita do piloto fica escondida e despercebida aos olhos dos clientes. A polícia acredita que a mão direita tenha sido usada para cometer o ato. Ao chegar em casa, o menino narrou a situação à mãe.





No dia seguinte, ao acordar, a criança foi até a avó, a abraçou e contou novamente sobre o ocorrido. A família decidiu registrar um boletim de ocorrência e o garoto prestou um depoimento especial na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).





Morador da Cidade Ocidental (GO), Jacson foi preso no momento em que retornava de mais um passeio, neste domingo. Os policiais aguardaram o suspeito posicionar o barco e o detiveram em flagrante.





Outra vítima





Jacson presta serviço à empresa de embarcação há cerca de quatro anos. Após a veiculação da informação, uma nova vítima apareceu. Dessa vez, uma criança de 5 anos, moradora de Belo Horizonte (MG), que teria passado pela mesma situação.





"A família estava a passeio aqui no DF e, depois, retornou. Não houve registro de ocorrência, mas com a repercussão desse caso, eles procuraram uma advogada e noticiaram os fatos", frisou o delegado.









Leia também: Pedofilia virtual: especialista alerta sobre abuso sexual na internet O abuso sexual contra a criança de BH teria ocorrido em 31 de janeiro, véspera de ano-novo. De forma similar, o menino sentou no colo do piloto, momento em que ele pegou nas partes íntimas da vítima.





Segundo Iacozzilli, mais um inquérito policial será instaurado. Após a constatação de duas vítimas, a 10ª DP decidiu divulgar a foto de Jacscon, pois acredita-se que ele tenha feito mais vítimas.





Na delegacia, o homem, inicialmente, negou os fatos. Depois, alegou que "poderia ter tocado nas partes íntimas do garoto sem querer". Ontem, em audiência de custódia, o juiz converteu a prisão em flagrante do suspeito em temporária por 30 dias.





A manutenção da prisão servirá para evitar que ele faça mais vítimas durante o andamento do processo. Até o fechamento desta edição, o Correio não havia localizado a defesa de Jacson dos Anjos de Oliveira. O espaço permanece aberto para manifestações.