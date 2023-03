Imagem de Baphomet em porta de casa viraliza: 'Nova técnica de segurança'

Estátua de Baphomet é utilizada por morador para afugentar ladrões (foto: Reprodução @ivandiariamente )

“Vizinho novo chegou causando no bairro”, escreveu o músico Ivan Almeida no Twitter, como legenda de uma foto da estátua do símbolo que é relacionado ao satanismo.





Nos comentários, perfis brincaram que nenhum ladrão teria coragem de assaltar a casa por medo. “Mais eficaz na proteção que cerca elétrica".

“Pelo menos serve de referência para entregas... Segunda casa depois da casa do demônio"”, brincou um perfil nos comentários.





O músico Ivan Almeida comentou que surgiram fofocas entre os vizinhos sobre quem são os moradores. “Os velhos conservadores e as crianças do bairro já estão cheios de histórias sobre a casa e essa família”, escreveu no Twitter.





No post, outros usuários compartilharam as próprias técnicas para proteger o lar. “Aqui tenho um vizinho que colocou um ET de metal no pátio atrás de uma árvore. Pronto pra assustar a galera!”.





Uma nova técnica para evitar assaltos viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (20/3): uma estátua da criatura Baphomet, que é a cabeça de um bode em um corpo de um homem. Tudo começou com uma publicação no Twitter de um músico mostrando o aparato de proteção da casa de um vizinho.