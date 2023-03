Parte de shopping desaba na Grande SP

O desabamento de parte do estacionamento provocou correria entre clientes e comerciantes (foto: Reprodução)

Uma parte do Osasco Plaza Shopping desabou na tarde desta quarta-feira (8). Não há informação sobre feridos até o momento -o Corpo de Bombeiros informou que está analisando imagens de câmeras de segurança para saber se alguém estava no local no momento da queda.

O centro comercial fica em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a queda ocorreu por volta das 14h30.

Segundo o capitão André Elias, do Corpo de bombeiros, o local havia sido isolado minutos antes em razão de um gotejamento.

Leia: Desabamento de arquibancada em empresa mata nove pessoas em São Paulo

O desabamento atingiu parte de um corredor lateral próximo à praça de alimentação. A tubulação de água foi atingida.

O desabamento, de parte do estacionamento, provocou correria entre clientes e comerciantes que estavam no local. Vídeos mostram o momento em que pessoas deixam as galerias em direção à rua.

Leia: Desabamento de prédio em Vila Velha deixa 3 mortos e um ferido

O estabelecimento está localizado na avenida Tenente Avelar Pires de Azevedo.

Em um primeiro momento, oito equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o endereço.