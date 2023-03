Jovem internada após cheirar pimenta não apresenta resposta neurológica

Jovem está internada desde 18 de fevereiro por cheirar pimenta bode (foto: Reprodução/Instagram/@thaismedeiiros_)

O quadro de saúde da trancista Thais Medeiros de Oliveira, 25 anos, internada desde 18 de fevereiro por cheirar pimenta bode, ainda é preocupante. A goiana, de Anápolis, está respirando por meio de ventilação mecânica durante algum tempo do dia, não apresenta resposta neurológica aos estímulos e tem episódios de febre.

Segundo o relato do namorado de Thais, Matheus Lopes de Oliveira, à CNN, a jovem é asmática e teve falta de ar desde o momento em que, durante um almoço, cheirou o tempero e precisou ser levada às pressas para o hospital. Na ocasião, ela ainda sofreu uma parada cardiorrespiratória, teve um edema cerebral (acúmulo de líquido) e ficou internada em estado grave.

Apesar da família afirmar que Thais não havia manifestado sensibilidade específica a pimenta anteriormente, a equipe médica suspeita que ela tenha tido uma forte reação alérgica.

A jovem, que também é mãe, está sob cuidados intensivos desde 23 de fevereiro. No entanto, na última terça-feira (28/2), ela apresentou melhoras no quadro infeccioso e no edema cerebral - que é o acúmulo de líquido nas regiões do cérebro.

O Correio tentou contato com o Hospital Santa Casa de Anápolis, para saber mais sobre o quadro de saúde da jovem, mas ainda não obtivemos retorno.