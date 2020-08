Alegando incômodo por obra, homem ataca funcionários com spray de pimenta

A substância foi usada pelo homem por baixo da porta do vizinho (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um homem usoude pimenta contra funcionários de uma obra que estava sendo realizada no apartamento vizinho ao seu, nos Jardins, em São Paulo. A substância atingiu quatro pessoas, que foram atendidas no local pelo Corpo de Bombeiros, acionado para prestar socorro na ocorrência. Eles foram levados para atendimento em um hospital da região e o quadro não é consideradoSegundo os, o chamado chegou às 16h45 para uma ocorrência em um prédio da Rua José Maria Lisboa, relatando inicialmente que vinte pessoas estariam passando. O número foi posteriormente corrigido. A corporação deslocou dez viaturas para a região. A Polícia Militar também foi acionada e foi ao local prestar assistência.No prédio, a PM disse que o homem autor da agressão se entregou e relatou que os funcionários o incomodavam e a obra representa uma perturbação de sossego. Um tubo de gás pimenta foi entregue aos agentes. A substância foi usada pelo homem por baixo da porta do vizinho. O caso será registrado na delegacia da região, que irá apurar o crime decorporal.