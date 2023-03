Polícia Federal realiza operação contra pesca ilegal de lagosta no Ceará

As primeiras fiscalizações apreenderam 249 toneladas de lagosta pescada ilegalmente (foto: Foto: Polícia Federal/Divulgação)



A Polícia Federal (PF) cumpriu 60 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participarem de pesca e venda ilegal de lagosta nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. As ações foram executadas nas cidades de Fortaleza, Aracati, Fortim e Ipucaí. Além dos municípios de Porto do Mangue/RN e Alcobaça/BA.









De acordo com a PF, o esquema criminoso de pesca ilegal envolve pescadores, atravessadores e empresas, com indícios de falsificar documentação para que o produto da pesca ilegal pudesse ser inserido no mercado nacional e internacional.





Os investigados podem ser enquadrados nos seguintes crimes: obstrução a ação fiscalizadora ambiental, crimes de pesca ilegal, falsidade ideológica, receptação qualificada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar até 34 anos de prisão. As investigações seguem com a análise do material apreendido e o fluxo financeiro dos suspeitos.