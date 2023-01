Policial federal salva criança engasgada em restaurante; veja vídeo

Policial federal percebeu o sufocamento da menina de 10 anos e se dispôs a salvá-la (foto: Material cedido ao Correio)

Uma menina de 10 anos foi salva, nesta segunda-feira (2/1), por um perito criminal da Polícia Federal ao se engasgar com um pedaço de comida durante um almoço, em um restaurante no Rio de Janeiro. Alexandre Ferreira da Silva estava na mesa ao lado de onde a garota estava com a família quando o incidente ocorreu.





O caso ocorreu por volta das 12h30 em um restaurante no Recreio dos Bandeirantes. Imagens da câmera de segurança mostram que a menina estava acompanhada com os pais quando ela se engasga. A garota faz sinais de que não consegue respirar e o pai tenta desengasgá-la com tapas nas costas, enquanto a mãe se desespera.





Ao observar a cena, Alexandre afasta os pais e aplica a manobra de Heimlich, a tática mais indicada para crianças que se engasgam com alimentos e pequenos objetos. Com uma única compressão embaixo do torso da menina, ela expeliu o alimento e voltou a respirar.





Perito criminal federal e responsável pelas atividades periciais da Polícia Federal desde 2019, Alexandre aprendeu as habilidades ao fazer, em junho de 2022, o curso de pronto socorrismo em atividade policial, promovido pela PF de Foz do Iguaçu.