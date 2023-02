SP: homem é chamado de macaco e parte para cima do agressor; veja vídeo

Nas imagens, é possível perceber de forma bastante audível a ofensa racista (foto: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Pelas imagens, a agressão teria sido motivada por que o homem foi chamado de 'macaco' momentos antes. Ele então parte para cima do agressor e diz: "Me chama de macaco, hein, seu filho da put*". Nesse instante, uma mulher dispara algo semelhante a um spray no rapaz negro.