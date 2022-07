Porteiro é vítima de racismo e é agredido: 'Me chamou de macaco'

Câmera de segurança flagra francês agredindo porteiro (foto: TV Globo/ reprodução)





O porteiro Reginaldo Silva de Lima, que trabalha em um prédio de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, denunciou, nesta segunda-feira (4/7), ter sido chamado de "macaco" por um morador francês, identificado como Gilles David Teboul. O caso foi registrado como injúria e ameaça na 12ª DP.









Além das ofensas verbais, Reginaldo também acabou sendo agredido fisicamente. As câmeras de segurança flagraram o momento que o homem empurra Reginaldo. “Ele chegou já empurrando meu pescoço e me humilhou. Fisicamente, me deu um soco, pontapés e começou a me xingar”, conta.





O francês ainda teria ameaçado o porteiro. “Falou que eu era um vagabundo, um negro, que ele tinha dinheiro e que se eu ligasse, se denunciasse, ele que ia me matar. Falei: ‘O senhor pode fazer o que o senhor quiser, mas eu vou denunciar sim", diz.





O Correio não conseguiu localizar Gilles David Teboul.