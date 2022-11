Renner demite funcionária acusada de racismo

Funcionária da Renner é demitida após episódio de racismo em loja do Rio (foto: Reprodução)

Uma funcionária das Lojas Renner foi demitida após ser acusada de racismo quando uma mulher negra experimentava roupas no provador de uma loja da rede, no Shopping Madureira, no Rio de Janeiro. A vítima alega ter sofrido racismo por parte da funcionária. Uma funcionária das Lojas Renner foi demitida após ser acusada de racismo quando uma mulher negra experimentava roupas no provador de uma loja da rede, no Shopping Madureira, no Rio de Janeiro. A vítima alega ter sofrido racismo por parte da funcionária.





A prima da vítima publicou um vídeo no Twitter mostrando a discussão envolvendo a cliente e funcionários da empresa. "Minha prima estava no provador da Renner quando, de repente, entrou uma funcionária a coagindo, a empurrando na parede, mandando tirar tudo o que ela 'pegou'", escreveu a mulher na legenda do vídeo. Confira:



RENNER DE MADUREIRA RACISTA!!!!

Gente, minha prima estava no provador da renner quando de repente entrou uma funcionária coagindo ela EMPURRANDO ela na parede mandando ela tirar tudo que ela "pegou", ela assustada abriu a bolsa perguntando ser do casaco q ela est+ #rennerracista pic.twitter.com/hifB1KG7UJ %u2014 J (@ju_cst) November 12, 2022











Leia também: O papel da educação no combate ao racismo na visão de especialistas Em outro vídeo os clientes do shopping protestam em frente ao estabelecimento aos gritos de "Renner racista!". A prima da vítima conta que, com os protestos, "a gerente branca falou que não precisava disso porque era uma coisa mínima. Minha prima em prantos, e em momento nenhum ouvimos um pedido de desculpa".





Em nota enviada ao portal UOL, a Renner informa que a funcionária responsável pelo tumulto foi demitida e que a abordagem realizada foi totalmente inadequada e não está alinhada aos valores da empresa. "Lamentamos profundamente o ocorrido e daremos apoio à cliente, nos colocando à sua disposição", diz o texto.