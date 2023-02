Justiça proíbe Titi Müller de falar sobre ex e internet aponta violências

A apresentadora Titi Müller revelou que está, desde setembro de 2022, sob uma liminar que a proíbe de falar sobre o ex-marido, o cantor Tomás Bertoni, da banda Scalene (foto: Reprodução Redes Sociais )





Titi já tinha falado a respeito do assunto na semana passada, no videocast 'Desculpa Alguma Coisa', da escritora Tati Bernardi, no portal UOL. "Tem uma liminar que meu ex-marido pediu, para que eu não citasse ele —e pessoas da família dele— em rede social sob multa. Isso é absolutamente inconstitucional. Enfim, eu estou aí sob mordaça", afirmou.









Leia também: Presa por matar dez cães é colocada em liberdade provisória “Uma violação de direito que extrapola sua condição de comunicadora e atinge a todas as mulheres e mães”, diz a nota da assessoria.





O caso viralizou na mídia e perfis nas redes sociais começaram uma corrente para compartilhar a notícia: “A Titi Muller foi proibida na Justiça de falar na internet que o ex-marido dela, Tomás Bertoni, a agredia. Bertoni é filho de ex-ministro e integra a banda Scalene. Então, vamos todos ficar quietos e não contar que o Tomás bateu nela”, diz o texto, reproduzido por diversas contas online.





Personalidades públicas e anônimas demonstraram apoio à apresentadora nas redes sociais. “Toda solidariedade a Titi Müller diante dessa violência processual. A decisão que proíbe de falar sobre o ex e os casos de violência que ela sofreu é uma violência. Quando o estado revitimiza a vítima, é ainda mais grave! Chega de violência contra as mulheres”, escreveu a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL).





“Quer dizer que a Titi Müller foi proibida pela Justiça de dizer que seu ex-marido, Tomás Bertoni, a agredia? A gente fala por ela”.





“E toda minha solidariedade à corajosa Titi”, escreveu a atriz e apresentadora Miá Melo.





“A Titi tá proibida de falar sobre o ex Tomás Bertoni da banda Scalene. Mas a gente não! É sempre assim, né? A mina apanha, sofre violência psicológica e é a louca”.

Eu tô MUITO horrizado.

Forças Titi Muller! pic.twitter.com/BIk6K3LK9k %u2014 PEDRAO #BBB23 (@Itspedrito) February 23, 2023



Entenda o caso

Titi e Tomás foram casados de 2019 até 2021. Segundo o G1, a família dele, que é filho do ex-ministro da Justiça do Governo Temer Torquato Jardim, fez o pedido à Justiça para Titi não falar sobre o cantor ou familiares dele nas redes sociais. A liminar foi concedida “sob o argumento de assegurar sua imagem e integridade moral” dele.





A apresentadora pode ser multada caso se pronuncie sobre o ex-marido online. Em nota, a assessoria dela disse que está entrando com um pedido contra essa decisão “anticonstitucional”.





A Globo News, os advogados de Tomás afirmaram que a Justiça proibiu que Tati se manifestasse agressivamente contra ele nas redes sociais. O processo segue em sigilo de Justiça.





De acordo com a reportagem, a advogada da apresentadora, Ana Carolina Fleury, disse que ele teria confessado que submeteu Titi à violência psicológica, verbal e física. Mas esse depoimento foi feito na condição de que ficassem sob sigilo por 15 anos.





Na nota da assessoria, disse que a apresentadora evitou a denúncia formal das agressões com o “pai do seu filho” por receio de que o caso se tornasse público.





Em resposta, Tomás postou um texto em que acusa Titi de exercer a maternidade por “compartilhamentos, curtidas e engajamento”. “O único objetivo é o crescimento saudável do nosso filho”, disse. Eles são pais de Benjamin, de 3 anos.

Leia o pronunciamento da assessoria de Titi:

Leia o pronunciamento de Tomás:

A apresentadora Titi Müller revelou que está, desde setembro de 2022, sob uma liminar que a proíbe de falar sobre o ex-marido, o cantor Tomás Bertoni, da banda Scalene. Ele é acusado de violência verbal, física e constitucional contra ela, inclusive durante a gravidez.