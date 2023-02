Saiba quem são as vítimas da tragédia no litoral norte de São Paulo

Algumas das vítimas estavam passando o feriado do Carnaval no litoral (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O número de mortos em decorrência das chuvas históricas que atingiram o litoral norte paulista no último final de semana (dias 18 e 19) chegou a 49 -são 48 em São Sebastião e 1 em Ubatuba. O total foi atualizado na manhã desta quinta (23) pelo governo do estado. Ao todo, 38 vítimas já foram identificadas e os corpos liberados para sepultamento. São 13 homens, 12 mulheres e 13 crianças.

Entre as vítimas estão pais, filhos, irmãos e primos. Alguns moravam nas cidades atingidas. Outros estavam de passagem, aproveitando o feriado de Carnaval no litoral.

Saiba mais sobre quem perdeu a vida na tragédia.

ÂNGELA MARIA FERREIRA BENICIO

Ângela vivia com a filha Bruna, a neta Maria Clara e o companheiro Genival. A família toda morreu na tragédia, pois a casa deles foi atingidas pelo deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas. Pelas redes sociais, Bruna escreveu há dois anos uma mensagem de aniversário para a mãe.

No post, ela dizia que Ângela era a mulher que ela mais admirava na vida e quem desejava seguir exemplo. "Amo tudo em você, tirando as broncas, é claro. Mas, há algo que admiro acima de tudo, e é seu espírito guerreiro", escreveu Bruna.

BRUNA EMANUELA BENICIO DOS SANTOS

Mãe de Maria Clara, Bruna, 28, costumava se derreter ao postar imagens da filha. Pelas redes sociais, amigos lamentavam a morte da jovem. "Há dois dias te dei um abraço que parecia que seria a última vez. Quanta dor. Meu coração está em pedaços. Não consigo acreditar", escreveu uma mulher.

DANDARA VIDA CAZÉ DE SOUZA

Dandara, 10, estava com o primo, Eduardo Leonel, e os pais na última casa do morro de Barra do Sahy. A família, que morava em Santo André, costumava ir com frequência para São Sebastião, onde os pais de Dandara vendiam as peças que produziam como artesãos.

DONARIA SANTOS FIGUEREDO

Donaria morava em São Paulo com o companheiro, o marceneiro Robério Saldanha, e passava o Carnaval na companhia dele e da cunhada, Rosângela Saldanha.

EDUARDO LEONEL CHRESTAN

Eduardo, 11, estava com os tios e a prima, Dandara Vida, quando houve o deslizamento em Barra do Sahy. Ele ficou desaparecido por horas e a família iniciou uma campanha nas redes sociais para tentar encontrá-lo.

"Eles estavam na vila, vendendo, e quando começou a chover tiraram as coisas, guardaram e resolveram que iam para casa. Eles subiram o morro, tomaram banho, comeram e deitaram para dormir. Quando estavam dormindo, a Fabiana [mãe de Dandara e tia de Eduardo] começou a escutar barulho de árvore caindo e, de repente, a casa desmoronou", contou a prima das crianças, a atendente Julia Alyssa Vicente, 18, em entrevista à Folha de S.Paulo.

ELLYZA NAYANNE CELESTINO DE LIMA

Ellyza, 9, morava em São Sebastião com a família. Seu pai, Samuel, e o irmão, Yan, também morreram na tragédia.

Mudança climática: 49% dos brasileiros acreditam que terão de sair de casa

FABIANE FREITAS DE SÁ

Fabiane, 40, era coordenadora do Programa Criança Feliz, projeto do governo federal vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Ela morava na Estrada da Maquinha, no bairro Boiçucanga.

LAYSA VITÓRIA DE JESUS AMORIM

Um deslizamento de terra fez com que uma pedra atingisse a casa na rua Benedito Alves da Silva, no bairro Estufa, em Ubatuba, em que Laysa, 7, estava com a família. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

LEVY SANTOS DE OLIVEIRA

Levy tinha 8 meses e foi levado pela força da água durante a tempestade. O bebê vivia na Vila Sahy com o pai Wagner de Oliveira, 30, a mãe, que também sofreu ferimentos, e a irmã de nove anos, que está internada. A mãe de Oliveira também estava no local e sugeriu que eles deixassem a casa, mas a família preferiu ficar.

Quando viu que a casa da vizinhança havia caído, ele correu para pegar a criança mais nova, mas afirma que tudo aconteceu muito rápido: a casa balançava, veio muita água e lama. Sua mãe, que estava com Levy, não conseguiu segurá-lo.

MARIA CLARA BENICIO DOS SANTOS

Maria Clara, 8, morreu com a mãe Bruna e a avó Angela durante as fortes chuvas do litoral norte de São Paulo. Pelas redes sociais, a mãe e avó de Maria Clara costumavam postar fotos da menina. "Vovó te ama", era comum nas redes de Angela. Já Bruna sempre aparecia em fotos com a filha. A criança morreu às vésperas de completar nove anos.

ROBÉRIO LIMA SALDANHA

Natural de Fortaleza e morador de São Paulo, o marceneiro era companheiro de Donaria e irmão de Rosângela Saldanha. Na capital, ele mantinha uma pequena loja de móveis planejados no bairro Vila Comercial.

ROSÂNGELA SALDANHA DA SILVA

A costureira morava em São Paulo e estava no litoral para aproveitar o Carnaval com o irmão, Robério, e a cunhada, Donaria.

SAMUEL DE LIMA SILVA

Natural de Itapevi (SP), Samuel, 33, era pai de Ellyza e Yan e morava com os filhos e a esposa em Barra do Sahy.

YAN ALLYAB CELESTINO DE LIMA

Yan, 8, era filho de Samuel e irmão de Ellyza e morava com a família em Barra do Sahy, uma das regiões com mais deslizamentos.

OUTRAS VÍTIMAS

Também morreram na tragédia Francisco Lara, Gabriela Ribeiro, Genival Tomas da Silva, Kledson Souza, Pamela Aparecida Pereira e João Ribeiro da Silva. Ainda há nomes que não foram divulgados.