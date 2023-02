Mudança climática: 49% dos brasileiros acreditam que terão de sair de casa

Casas destruídas em deslizamentos na Barra do Sahy após tempestades no litoral norte de São Paulo

Pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos apontou que 49% dos brasileiros acreditam que vão precisar mudar de residência por causa das condições climáticas. A pesquisa foi realizada em 34 países e, no Brasil, o resultado foi alarmante.





O levantamento foi realizado entre julho e agosto de 2022 com 23.507 entrevistados. No ranking de maiores estatísticas, a Índia lidera com 65% da população que acredita precisar se mudar em razão das mudanças climáticas. A média global está em 35%.

No Brasil, 71% dos entrevistados disseram crer que as mudanças climáticas terão um efeito severo nos locais onde moram já nos próximos 10 anos. A média global neste cenário é idêntica à registrada no Brasil: 71%. Em Portugal, 88% concordam com esta projeção, o maior percentual entre as nações que integram o estudo.