'Zona Prevenida': Corpo de Bombeiros faz paródia com hit de Léo Santana

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo se apropriou do hit do carnaval do cantor Léo Santana, 'Zona de Perigo', e fez uma paródia para alertar os foliões sobre os perigos recorrentes durante a festa. Em 'Zona Prevenida', os militares falam sobre os alertas para a segurança nas estradas e nas praias. O vídeo passou de 100 mil visualizações em menos de 24 horas.

Na produção, com muito humor e conscientização, integrantes do Corpo de Bombeiros chamam a atenção para o uso de cinto de segurança, reforçam as orientações para não dirigir em caso de ingestão de bebida alcóolica, e também alertam sobre os cuidados com as crianças para evitar afogamentos.