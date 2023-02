Gaby Amarantos é 'Beyoncé do Pará' no Galo da Madrugada

(foto: Reprodução/ Instagram )

Se tem Galo da Madrugada, tem Gaby Amarantos. A cantora paraense marca presença neste sábado (18) em mais uma edição de um dos blocos de Carnaval mais tradicionais de Recife.

"Comparecer ao Galo da Madrugada já faz parte da agenda da minha vida. É maravilhoso estar aqui há tantos anos prestigiando o Galo, com a energia desse povo que é o mais animado do Brasil", comentou a cantora à reportagem.

Com fantasia inspirada no álbum "Renaissance", de Beyoncé, Gaby explica que a cantora norte-americana é a sua rainha. "Eu renasci como a Beyoncé do Pará. Ela é minha rainha e acho que a homenagem tem muito a ver com o Galo", diz.





Do camarote, Gaby juntou-se a Luiza Possi para uma participação especial no trio de Gerlane Lops, a anfitriã dele.