Gisele Bündchen chega ao Rio de Janeiro para curtir o Carnaval

Modelo vai ficar em camarote neste domingo (19/2) (foto: Reprodução/AGNews)

A modelo Gisele Bündchen, 42, desembarcou no Rio de Janeiro para curtir no domingo (19) o primeiro dia de desfiles de escolas de samba. Escoltada por um segurança, a top usava boné mais baixo e moletom para tentar passar mais despercebida.

Para chegar com samba no pé, teve aulas do ritmo com o dançarino e influenciador Just Neto. A parceria foi divulgada por ela em suas redes sociais.

Na quinta-feira (16), ela já havia avisado que viria para o Brasil. "Estou com muita saudade da Cidade Maravilhosa. Estou indo para o Rio, mas quem sabe não dou uma passadinha em outros carnavais também", disse ela em vídeo.

Leia: BHTrans esquece de fechar avenida e bloco desfila no meio do trânsito

As últimas vezes em que ela esteve no país pela festa mais popular foi em 2002, em Salvador, e em 2011, no Rio.