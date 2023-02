Carnaval: jacaré do SUS volta a virar febre entre fantasias

Foliões se vestem de 'Jacaré do SUS' (foto: Twitter/Reprodução)

Não se espante se vir um jacaré no meio do bloco. Eles estão aí para trazer uma mensagem: tome vacina. É o jacaré do SUS, que voltou desde o Carnaval informal do ano passado, dessa vez turbinado por cabeças de espuma vendidas no Mercado Livre por R$ 50.

"Se jogar no bicho também ganha", brinca o pesquisador Leonardo Guimarães, 30, segurando a sua. A ideia foi de uma amiga médica, que conseguiu envolver uns 15 amigos na ideia para sair no bloco Canários do Reino, ao lado do hospital universitário Pedro Ernesto, onde trabalha.

A pediatra engajou o grupo, carregando uma bandeira com os escritos "Defenda o SUS": "Essa bandeirinha é de outros Carnavais", diz a pediatra Bia Marques, 28. Ela já tinha usado o item no ano passado para fazer crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez piada dizendo que quem tomasse vacina viraria jacaré.

"Se você virar jacaré o problema é seu", ele declarou sobre a Pfizer. Um Band-Aid da Minnie completa a fantasia.

