Leite ruim? Fake news sobre impressão nas caixas volta a circular nas redes

Os famosos quadrados coloridos são um teste de cores, feito para garantir que a marca do produto seja apresentada corretamente na embalagem (foto: Reprodução/redes sociais)

Uma fake news já conhecida voltou a circular nas redes sociais. O motivo é que uma influencer postou no TikTok um vídeo em que dá uma “dica” na hora de comprar leite. Na publicação, ela diz que não se pode pegar as caixas de leite com a impressão de quadradinhos coloridos no fundo, porque “quer dizer que está ruim”.









LEIA MAIS 20:11 - 06/05/2022 MG: vaca bate recorde mundial com produção de 80 kg de leite por dia



Na verdade, esse rumor é falso. E não é a primeira vez que é espalhado por aí. Os famosos quadrados coloridos são um teste de cores, feito para garantir que a marca do produto seja apresentada corretamente.Por isso, serve apenas para o controle de qualidade da impressão da embalagem, e nada tem a ver com produtos vencidos ou reaproveitados.





O boato ficou conhecido há alguns anos, e até hoje muitas pessoas acreditam nessa teoria.





Usuários do Twitter comentaram a volta da fake news através do TikTok e relataram experiências relacionadas a essa crença. Confira:





"Em 2023 teremos carros voadores"



Em 2023: a mina falando que os quadrados do teste de impressão da caixa diz que o leite tá ruim %uD83E%uDEE0 pic.twitter.com/tPHydUebT9 %u2014 Victor Carvalho %uD83D%uDDDE%uFE0F Assine minha newsletter! (@chamavito) February 7, 2023

E a gente achando que só véio caia em fake news de zap %u2014 Rique Sampaio - APOIE PRIMEIRO CONTATO 2ª TEMP (@RiqueSampaio) February 7, 2023

Minha tia uma vez virou TODOS os leites da gondola de cabeça pra baixo, tirou foto e compartilhou nos grupos do WhatsApp. Expliquei que era por conta do teste de impressão. Ela acreditou? Não. Obs: sou designer desde 2012. Formada desde 2017. %uD83E%uDD21 %u2014 Paloma Goulart (@_lomagoulart) February 8, 2023

Eu conheci essa fake news em 2012, justamente quando estava estudando artes gráficas. Pensei que já tinha caído no esquecimento. %uD83D%uDE14 %u2014 Observações Naturalistas (@ObsNaturalistas) February 9, 2023